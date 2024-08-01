Pyrenees Çoban Köpeği

Büyük Pyrenees olarak da bilinen Pyrenees Çoban Köpekleri, esasen sürüleri korumak için üretilmiştir. Güçlü ve çevik, aynı zamanda uysal ve görevlerine bağlı köpeklerdir.

İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız ordusu tarafından haberci ve kargo köpeği olarak kullanılan bu köpek, şu anda Kuzey Amerika'dan Avustralya'ya kadar her kıtada popülerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler