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Pyrenees Çoban Köpeği

Pyrenees Çoban Köpekleri, bugün hala üstlendikleri görevi sürdüren, ayıları ve kurtları uzak tutabilen azimli çobanlardır.
Pyrenean Mountain Dog adult black and white

Pyrenees Çoban Köpeği hakkında

Büyük Pyrenees olarak da bilinen Pyrenees Çoban Köpekleri, esasen sürüleri korumak için üretilmiştir. Güçlü ve çevik, aynı zamanda uysal ve görevlerine bağlı köpeklerdir.

İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız ordusu tarafından haberci ve kargo köpeği olarak kullanılan bu köpek, şu anda Kuzey Amerika'dan Avustralya'ya kadar her kıtada popülerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Korumacı / Çevik / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki

Önemli bilgiler

Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir koruma köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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