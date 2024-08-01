Pyrenees Çoban Köpeği
Pyrenees Çoban Köpeği hakkında
Büyük Pyrenees olarak da bilinen Pyrenees Çoban Köpekleri, esasen sürüleri korumak için üretilmiştir. Güçlü ve çevik, aynı zamanda uysal ve görevlerine bağlı köpeklerdir.
İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız ordusu tarafından haberci ve kargo köpeği olarak kullanılan bu köpek, şu anda Kuzey Amerika'dan Avustralya'ya kadar her kıtada popülerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Korumacı / Çevik / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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