Büyük İsviçre Dağ Köpeği

Bu gürbüz köpeklerin sağlam ve kaslı bir yapıları vardır, ancak etkileyici cüsselerine rağmen Büyük İsviçre Dağ Köpekleri olağanüstü bir dayanma gücüne sahip aktif hayvanlardır.

Kendinden emin, soğukkanlı, dikkatli, her gün karşılaşılan durumlarda uyanık ve korkusuz olan Büyük İsviçre Dağ Köpekleri, tanıdıkları insanların çevresinde iyi huylu ve sevecendir. Ayrıca yabancıların çevresinde de kendilerine çok güvenirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler