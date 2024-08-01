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Büyük İsviçre Dağ Köpeği

Başlangıçta bekçi ve çoban köpeği olarak kullanılan Büyük İsviçre Dağ Köpeği günümüzde arkadaş, koruyucu ve aile üyesi olarak da tercih edilmektedir.
Great swiss mountain dog adult black and white

Büyük İsviçre Dağ Köpeği hakkında

Bu gürbüz köpeklerin sağlam ve kaslı bir yapıları vardır, ancak etkileyici cüsselerine rağmen Büyük İsviçre Dağ Köpekleri olağanüstü bir dayanma gücüne sahip aktif hayvanlardır.

Kendinden emin, soğukkanlı, dikkatli, her gün karşılaşılan durumlarda uyanık ve korkusuz olan Büyük İsviçre Dağ Köpekleri, tanıdıkları insanların çevresinde iyi huylu ve sevecendir. Ayrıca yabancıların çevresinde de kendilerine çok güvenirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsviçre
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Çevik / Özgüvenli / Dikkatli / Sevecen / Sadık

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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