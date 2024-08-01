Büyük İsviçre Dağ Köpeği
Büyük İsviçre Dağ Köpeği hakkında
Bu gürbüz köpeklerin sağlam ve kaslı bir yapıları vardır, ancak etkileyici cüsselerine rağmen Büyük İsviçre Dağ Köpekleri olağanüstü bir dayanma gücüne sahip aktif hayvanlardır.
Kendinden emin, soğukkanlı, dikkatli, her gün karşılaşılan durumlarda uyanık ve korkusuz olan Büyük İsviçre Dağ Köpekleri, tanıdıkları insanların çevresinde iyi huylu ve sevecendir. Ayrıca yabancıların çevresinde de kendilerine çok güvenirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Çevik / Özgüvenli / Dikkatli / Sevecen / Sadık
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın