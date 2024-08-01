Grönland Köpeği

Grönland Köpekleri, kutup koşullarında kızak çekmenin zorluklarına uygun yapıda, kutup bölgesine özgü spitz tarzı köpeklerdir. Fok ve kutup ayısı avlama geçmişleri nedeniyle çok gelişmiş bir avlanma içgüdüleri vardır. Grönland Köpekleri, açık havayı sevenler için özellikle uygun olan sağlam yapılı hayvanlardır.

Ormanda ya da dağlarda yürüyüş yapmayı sevenler için mükemmel bir arkadaştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler