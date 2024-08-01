CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Grönland Köpeği

Grönland Köpeklerinin baskın karakter özellikleri canlılık, azim ve cesarettir. Bu tutkulu yük çekme köpekleri, yabancılara dahi dost canlısıdır.
Greenland Dog adult in black and white

Grönland Köpeği Hakkında

Grönland Köpekleri, kutup koşullarında kızak çekmenin zorluklarına uygun yapıda, kutup bölgesine özgü spitz tarzı köpeklerdir. Fok ve kutup ayısı avlama geçmişleri nedeniyle çok gelişmiş bir avlanma içgüdüleri vardır. Grönland Köpekleri, açık havayı sevenler için özellikle uygun olan sağlam yapılı hayvanlardır.

Ormanda ya da dağlarda yürüyüş yapmayı sevenler için mükemmel bir arkadaştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Danimarka
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Sadık / Sessiz / Dayanıklı / Neşeli

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın