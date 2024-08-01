Grönland Köpeği
Grönland Köpeği Hakkında
Grönland Köpekleri, kutup koşullarında kızak çekmenin zorluklarına uygun yapıda, kutup bölgesine özgü spitz tarzı köpeklerdir. Fok ve kutup ayısı avlama geçmişleri nedeniyle çok gelişmiş bir avlanma içgüdüleri vardır. Grönland Köpekleri, açık havayı sevenler için özellikle uygun olan sağlam yapılı hayvanlardır.
Ormanda ya da dağlarda yürüyüş yapmayı sevenler için mükemmel bir arkadaştır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Sadık / Sessiz / Dayanıklı / Neşeli
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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