Atletik yapısı ve keskin görme becerisiyle ün salan Greyhound, Orta Çağ'dan beri Britanya'da en sevilen ırklardan biridir. O dönemde, bu prestijli köpeklerle sadece kraliyet ailesi ve soyluların avlanabileceği yönünde bir yasa çıkarılmıştır.

Zeki, sevecen, sakin olan ve az bakıma ihtiyaç duyan bu köpekler, günlerini yaşadıkları aileyle dinlenerek geçirmekten mutlu olur. Onlar, Greyhound köpeklerinin kendilerine has ihtiyaçlarını anlayan sahipler için uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler