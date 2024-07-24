Greyhound
Greyhound hakkında
Atletik yapısı ve keskin görme becerisiyle ün salan Greyhound, Orta Çağ'dan beri Britanya'da en sevilen ırklardan biridir. O dönemde, bu prestijli köpeklerle sadece kraliyet ailesi ve soyluların avlanabileceği yönünde bir yasa çıkarılmıştır.
Zeki, sevecen, sakin olan ve az bakıma ihtiyaç duyan bu köpekler, günlerini yaşadıkları aileyle dinlenerek geçirmekten mutlu olur. Onlar, Greyhound köpeklerinin kendilerine has ihtiyaçlarını anlayan sahipler için uygundur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Zeki / Uysal / Sevecen / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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