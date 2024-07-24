CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Greyhound

Greyhound'un hızını sadece çita geride bırakır. Hızlı koşan bir Greyhound'un saatte 70 kilometrenin üzerine çıktığı kaydedilmiştir.
Greyhound adult black and white

Greyhound hakkında

Atletik yapısı ve keskin görme becerisiyle ün salan Greyhound, Orta Çağ'dan beri Britanya'da en sevilen ırklardan biridir. O dönemde, bu prestijli köpeklerle sadece kraliyet ailesi ve soyluların avlanabileceği yönünde bir yasa çıkarılmıştır.

Zeki, sevecen, sakin olan ve az bakıma ihtiyaç duyan bu köpekler, günlerini yaşadıkları aileyle dinlenerek geçirmekten mutlu olur. Onlar, Greyhound köpeklerinin kendilerine has ihtiyaçlarını anlayan sahipler için uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Zeki / Uysal / Sevecen / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın