Fawn Brittany Griffon köpeği
Fawn Brittany Griffon köpeği hakkında
Bu ırk, avlanırken cesaretli, istekli, azimli ve çalışkan bir karakter sergiler. Fawn Brittany Griffon köpekleri, etkili ve çalışkan köpekler olmanın yanı sıra yarış yeteneğine de sahiptir.
Görece özgür ruhlu olup avlanma içgüdüleriyle hareket etmelerine rağmen, eğitilmekten hoşlanırlar. Doğru yönlendirildiklerinde insan arkadaşlarıyla güçlü bağlar kuran itaatkar köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-14 yıl
Sevecen / Sosyal / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Eğitimden hoşlanır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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