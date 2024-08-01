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Fawn Brittany Griffon köpeği

Fawn Brittany Griffon ırkları, tutkulu av köpekleri olmalarına rağmen insanlarla çok iyi geçinen, sosyal, sevecen ve dengeli bir ırktır. Her türlü arazi ve ava kolayca uyum sağlar.
Fawn Brittany Griffon adult black and white

Fawn Brittany Griffon köpeği hakkında

Bu ırk, avlanırken cesaretli, istekli, azimli ve çalışkan bir karakter sergiler. Fawn Brittany Griffon köpekleri, etkili ve çalışkan köpekler olmanın yanı sıra yarış yeteneğine de sahiptir.

Görece özgür ruhlu olup avlanma içgüdüleriyle hareket etmelerine rağmen, eğitilmekten hoşlanırlar. Doğru yönlendirildiklerinde insan arkadaşlarıyla güçlü bağlar kuran itaatkar köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-14 yıl
Sevecen / Sosyal / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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