CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Griffon Nivernais

Griffon Nivernais tek başına çalışabilmesine rağmen genellikle gruplar halinde yaban domuzu avlamak için kullanılan bir koku tazısıdır.
Griffon nivernais adult black and white

Griffon Nivernais hakkında

Griffon Nivernais mükemmel bir avcıdır. Yaban domuzu izini sürmeyi kolaylıkla öğrenebilirler; bu köpeklerden oluşan küçük bir grup, cesaretleri ve girişkenlikleri sayesinde av esnasında oldukça faydalı olacaktır. Bu köpekler biraz inatçı ve özgür ruhlu olabilir, bu nedenle çok erken yaşlardan itibaren itaat eğitimi almalıdırlar.

Griffon Nivernais'in sakalı ve kendine has dağınık bir kürkü vardır. Oldukça arkadaş canlısı bir dost olan bu köpekler, çok kuvvetli ve sağlam bir ırktır; biçimli bacakları ve kasları hızdan çok dayanıklılık sağlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Özgüvenli / Özgür Ruhlu

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
İtaat eğitimi önemlidir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın