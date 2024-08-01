Griffon Nivernais mükemmel bir avcıdır. Yaban domuzu izini sürmeyi kolaylıkla öğrenebilirler; bu köpeklerden oluşan küçük bir grup, cesaretleri ve girişkenlikleri sayesinde av esnasında oldukça faydalı olacaktır. Bu köpekler biraz inatçı ve özgür ruhlu olabilir, bu nedenle çok erken yaşlardan itibaren itaat eğitimi almalıdırlar.

Griffon Nivernais'in sakalı ve kendine has dağınık bir kürkü vardır. Oldukça arkadaş canlısı bir dost olan bu köpekler, çok kuvvetli ve sağlam bir ırktır; biçimli bacakları ve kasları hızdan çok dayanıklılık sağlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler