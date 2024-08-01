Griffon Nivernais
Griffon Nivernais hakkında
Griffon Nivernais mükemmel bir avcıdır. Yaban domuzu izini sürmeyi kolaylıkla öğrenebilirler; bu köpeklerden oluşan küçük bir grup, cesaretleri ve girişkenlikleri sayesinde av esnasında oldukça faydalı olacaktır. Bu köpekler biraz inatçı ve özgür ruhlu olabilir, bu nedenle çok erken yaşlardan itibaren itaat eğitimi almalıdırlar.
Griffon Nivernais'in sakalı ve kendine has dağınık bir kürkü vardır. Oldukça arkadaş canlısı bir dost olan bu köpekler, çok kuvvetli ve sağlam bir ırktır; biçimli bacakları ve kasları hızdan çok dayanıklılık sağlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Özgüvenli / Özgür Ruhlu
Önemli bilgiler
İtaat eğitimi önemlidir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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