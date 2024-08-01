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Hanover Tazısı

Bu köpekler, orta boylarına rağmen güçlü bir ifadeye sahiptir. Bu ifade amansız kararlılıklarını yansıtır.
Hanoverian scent hound adult black and white

Hanover Tazısı hakkında

İlk bakışta dahi Hanover Tazısının sahip olduğu çalışma aşkını fark edebilirsiniz. İyi orantılı, güçlü köpeklerdir. Geniş ve derin göğsü, uzun ve yorucu av koşularında ihtiyaç duyduğu büyük ciğerleri barındırmak için biçilmiş kaftandır.

Hanover Tazılarının alnı hafif buruşuk olup neşeli bakan gözleri koyu renklidir. O çok bilinen ciddi bakışını buna borçludur. Ağırlıklı olarak kızıl kürkü, açık sarı kahverengiden gri kahveye kadar farklı tonlarda olabilir. Hatta bazen neredeyse siyahtır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Sakin / Sadık / Sessiz / Hassas / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çocuklara karşı uysal
Çok az bakım gerektirir
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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