Hanover Tazısı
Hanover Tazısı hakkında
İlk bakışta dahi Hanover Tazısının sahip olduğu çalışma aşkını fark edebilirsiniz. İyi orantılı, güçlü köpeklerdir. Geniş ve derin göğsü, uzun ve yorucu av koşularında ihtiyaç duyduğu büyük ciğerleri barındırmak için biçilmiş kaftandır.
Hanover Tazılarının alnı hafif buruşuk olup neşeli bakan gözleri koyu renklidir. O çok bilinen ciddi bakışını buna borçludur. Ağırlıklı olarak kızıl kürkü, açık sarı kahverengiden gri kahveye kadar farklı tonlarda olabilir. Hatta bazen neredeyse siyahtır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Sakin / Sadık / Sessiz / Hassas / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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