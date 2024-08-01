Havanese
Doğuştan gelen neşesiyle arkadaş canlısı, sevimli ve hatta biraz şakacı olan Havanese ırkı oyun oynamayı sever.
Havanese hakkında
Havanese, kısa bacaklı ve neşeli bir yürüyüşe sahip, küçük ve dayanıklı bir köpektir. Bol, yumuşak ve uzun tüyleri çoğu zaman dalgalıdır. Sahiplerine karşı sevgi dolu ve sevecen olan bu köpekler, gün boyunca sahibinin yanında olmayı ister.
Havanese, yaklaşan yabancıları sahibine haber veren dikkatli bir köpektir. Bu nedenle harika bir bekçi köpeği olur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Küba
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Oyuncu / Sevecen
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Oyuncu / Sevecen
Önemli bilgiler
Harika bir bekçi köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
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