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Havanese

Doğuştan gelen neşesiyle arkadaş canlısı, sevimli ve hatta biraz şakacı olan Havanese ırkı oyun oynamayı sever.
Havanese adult black and white

Havanese hakkında

Havanese, kısa bacaklı ve neşeli bir yürüyüşe sahip, küçük ve dayanıklı bir köpektir. Bol, yumuşak ve uzun tüyleri çoğu zaman dalgalıdır. Sahiplerine karşı sevgi dolu ve sevecen olan bu köpekler, gün boyunca sahibinin yanında olmayı ister.

Havanese, yaklaşan yabancıları sahibine haber veren dikkatli bir köpektir. Bu nedenle harika bir bekçi köpeği olur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Küba
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Oyuncu / Sevecen

Önemli bilgiler

Harika bir bekçi köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir

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