Havanese, kısa bacaklı ve neşeli bir yürüyüşe sahip, küçük ve dayanıklı bir köpektir. Bol, yumuşak ve uzun tüyleri çoğu zaman dalgalıdır. Sahiplerine karşı sevgi dolu ve sevecen olan bu köpekler, gün boyunca sahibinin yanında olmayı ister.

Havanese, yaklaşan yabancıları sahibine haber veren dikkatli bir köpektir. Bu nedenle harika bir bekçi köpeği olur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler