Macar Tazısı
Macar Tazısı Hakkında
Macar Tazısı bağımsız olarak ve avcısından uzak mesafede avlanabilen bir köpektir. Sporcu yapılı bu orta cüssedeki av köpekleri, uzun mesafelerde çalışmaya çok uygundur.
Macar Tazısı'nın nesli 20. yüzyılın başlarında tükenmeye yüz tutmuştu, ancak 1968'de bir üreme programı düzenlendi ve bugünlerde Macaristan'da ve komşusu Romanya'da uzun bacaklı türde önemli sayıda köpek var. Kısa bacaklı çeşidi artık bulunamamaktadır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Sadık / Sessiz / Soğukkanlı / Kararlı / Dayanıklı / Neşeli
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
İtaat eğitimi önemlidir
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