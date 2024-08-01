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Macar Tazısı

Macar Tazıları, sert ve değişken doğalı hayvanlar olmalarına karşın sakin ve dengeli cesur, inatçı köpeklerdir. Ağır hava koşulları onlar için sorun değildir.
Hungarian Hound adult black and white

Macar Tazısı Hakkında

Macar Tazısı bağımsız olarak ve avcısından uzak mesafede avlanabilen bir köpektir. Sporcu yapılı bu orta cüssedeki av köpekleri, uzun mesafelerde çalışmaya çok uygundur.

Macar Tazısı'nın nesli 20. yüzyılın başlarında tükenmeye yüz tutmuştu, ancak 1968'de bir üreme programı düzenlendi ve bugünlerde Macaristan'da ve komşusu Romanya'da uzun bacaklı türde önemli sayıda köpek var. Kısa bacaklı çeşidi artık bulunamamaktadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Macaristan
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Sadık / Sessiz / Soğukkanlı / Kararlı / Dayanıklı / Neşeli

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
İtaat eğitimi önemlidir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Sağlıklı yaşam

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