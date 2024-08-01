Macar Tazısı bağımsız olarak ve avcısından uzak mesafede avlanabilen bir köpektir. Sporcu yapılı bu orta cüssedeki av köpekleri, uzun mesafelerde çalışmaya çok uygundur.

Macar Tazısı'nın nesli 20. yüzyılın başlarında tükenmeye yüz tutmuştu, ancak 1968'de bir üreme programı düzenlendi ve bugünlerde Macaristan'da ve komşusu Romanya'da uzun bacaklı türde önemli sayıda köpek var. Kısa bacaklı çeşidi artık bulunamamaktadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler