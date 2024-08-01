İrlanda Kızıl Beyaz Setter
İrlanda Kızıl Beyaz Setter hakkında
Sevecen refakatçi köpekler olabilen İrlanda Kızıl Beyaz Setter aslen bir av köpeğidir. Güzelliğiyle tanınmasına rağmen her şeyden önce avlanma ortamındaki başarısıyla bilinir.
Bu aristokrat ırk, neşeli ve dikkatli olup doğuştan nazik ve arkadaş canlısıdır. Bu sayede kolay eğitilir ancak özünde kararlı, cesur ve çok hareketlidir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-15 yıl
Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Hevesli / Neşeli / Uysal / Zeki
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın