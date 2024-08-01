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İrlanda Kızıl Beyaz Setter

Tarih boyunca diğer üç setter ırkının, özellikle İrlandalı olanın, biraz gölgesinde kalsa da bu iki renkli ırk 30 yıl kadar önce kendini diğerlerinden ayırt etmiştir.
Irish Red and White Setter adult black and white

İrlanda Kızıl Beyaz Setter hakkında

Sevecen refakatçi köpekler olabilen İrlanda Kızıl Beyaz Setter aslen bir av köpeğidir. Güzelliğiyle tanınmasına rağmen her şeyden önce avlanma ortamındaki başarısıyla bilinir.

Bu aristokrat ırk, neşeli ve dikkatli olup doğuştan nazik ve arkadaş canlısıdır. Bu sayede kolay eğitilir ancak özünde kararlı, cesur ve çok hareketlidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İrlanda
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-15 yıl
Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Hevesli / Neşeli / Uysal / Zeki

Önemli bilgiler

Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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