Sevecen refakatçi köpekler olabilen İrlanda Kızıl Beyaz Setter aslen bir av köpeğidir. Güzelliğiyle tanınmasına rağmen her şeyden önce avlanma ortamındaki başarısıyla bilinir.

Bu aristokrat ırk, neşeli ve dikkatli olup doğuştan nazik ve arkadaş canlısıdır. Bu sayede kolay eğitilir ancak özünde kararlı, cesur ve çok hareketlidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler