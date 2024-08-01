İrlanda Yumuşak Tüylü Beyaz Terrier
İrlanda Yumuşak Tüylü Beyaz Terrier hakkında
Hevesli ve oyuncu, iyi mizaçlı, çok sevecen, sadık ve çok zeki olan bu köpekler; hem harika bir arkadaş olur hem sizi korur. Üstelik hiç saldırganlık göstermezler. Beyaz Terrier'ler, muhtemelen dört İrlanda terrier ırkının en eskisine aittir. "Yumuşak tüylü" köpeklerden bahseden metinlere bakılırsa kökeni en az iki yüzyıl geriye gider.
O zamandan beri giderek daha popüler olan bu ırk, günümüzde tüm dünyaya yayılmıştır. Ancak genel nüfusu oldukça düşüktür. Sert, aktif ve yakın bağ kuran bu köpekler, iri yapılarıyla kuvvetli oldukları izlenimini uyandırır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Soğukkanlı / Sevecen / Sadık / Zeki / Korumacı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
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Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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