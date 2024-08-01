İrlanda Yumuşak Tüylü Beyaz Terrier

Hevesli ve oyuncu, iyi mizaçlı, çok sevecen, sadık ve çok zeki olan bu köpekler; hem harika bir arkadaş olur hem sizi korur. Üstelik hiç saldırganlık göstermezler. Beyaz Terrier'ler, muhtemelen dört İrlanda terrier ırkının en eskisine aittir. "Yumuşak tüylü" köpeklerden bahseden metinlere bakılırsa kökeni en az iki yüzyıl geriye gider.

O zamandan beri giderek daha popüler olan bu ırk, günümüzde tüm dünyaya yayılmıştır. Ancak genel nüfusu oldukça düşüktür. Sert, aktif ve yakın bağ kuran bu köpekler, iri yapılarıyla kuvvetli oldukları izlenimini uyandırır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler