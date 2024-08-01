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İrlanda Yumuşak Tüylü Beyaz Terrier

Beyaz Tüylü Terrier'ler, saygı uyandıran boyda ve güçlü köpekler olup küçük çiftliklerde haşerat öldürmek gibi işlerde kullanılırlar. Uzun yıllar boyunca, zor bir iş olarak bilinen porsuk ve su samuru avlarında kullanılmışlardır.
Irish Soft Coated Wheaten Terrier adult black and white

İrlanda Yumuşak Tüylü Beyaz Terrier hakkında

Hevesli ve oyuncu, iyi mizaçlı, çok sevecen, sadık ve çok zeki olan bu köpekler; hem harika bir arkadaş olur hem sizi korur. Üstelik hiç saldırganlık göstermezler. Beyaz Terrier'ler, muhtemelen dört İrlanda terrier ırkının en eskisine aittir. "Yumuşak tüylü" köpeklerden bahseden metinlere bakılırsa kökeni en az iki yüzyıl geriye gider.

O zamandan beri giderek daha popüler olan bu ırk, günümüzde tüm dünyaya yayılmıştır. Ancak genel nüfusu oldukça düşüktür. Sert, aktif ve yakın bağ kuran bu köpekler, iri yapılarıyla kuvvetli oldukları izlenimini uyandırır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İrlanda
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Soğukkanlı / Sevecen / Sadık / Zeki / Korumacı

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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