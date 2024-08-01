İtalyan Tazısı
Gözle avlanan tazıların en küçüğü olan İtalyan Tazısı, biraz çekingen olmasına rağmen uysal ve sevecendir.
İtalyan Tazısı hakkında
İtalyan Tazıları zarafet ve asalet doludur. Bu özellikleri, son on yılda daha fazla insanın onları beğenmesini sağlamıştır.
Neredeyse yalnızca bir refakatçi köpeği olmasına rağmen, İtalyan Tazıları gerçek birer tazıdır. Bu özellikleri, harekete geçtiklerinde kolayca görülebilir. Yaylanarak ve uyumlu bir şekilde yürürler, süratli bir şekilde koşarlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Sevecen / Sakin / Atletik
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Sevecen / Sakin / Atletik
Önemli bilgiler
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
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