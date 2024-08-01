İtalyan Tazısı

İtalyan Tazıları zarafet ve asalet doludur. Bu özellikleri, son on yılda daha fazla insanın onları beğenmesini sağlamıştır.

Neredeyse yalnızca bir refakatçi köpeği olmasına rağmen, İtalyan Tazıları gerçek birer tazıdır. Bu özellikleri, harekete geçtiklerinde kolayca görülebilir. Yaylanarak ve uyumlu bir şekilde yürürler, süratli bir şekilde koşarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler