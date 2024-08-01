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İtalyan Tazısı

Gözle avlanan tazıların en küçüğü olan İtalyan Tazısı, biraz çekingen olmasına rağmen uysal ve sevecendir.
Italian Greyhound adult in black and white

İtalyan Tazısı hakkında

İtalyan Tazıları zarafet ve asalet doludur. Bu özellikleri, son on yılda daha fazla insanın onları beğenmesini sağlamıştır.

Neredeyse yalnızca bir refakatçi köpeği olmasına rağmen, İtalyan Tazıları gerçek birer tazıdır. Bu özellikleri, harekete geçtiklerinde kolayca görülebilir. Yaylanarak ve uyumlu bir şekilde yürürler, süratli bir şekilde koşarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Sevecen / Sakin / Atletik

Önemli bilgiler

Bahçeli ortam, şart değildir
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar

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