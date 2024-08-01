Japon Spitz
Japon Spitz hakkında
Japonya'daki Spitz cinsleri esasen son derece çalışkan köpekler olmalarına rağmen, bunlar sadece refakatçilik amacıyla üretilen tek Spitz cinsi köpeklerdir.
Bu sağlam yapılı, iyi orantılı köpekler, bol miktarda bembeyaz tüye, sivri bir ağız kısmına, dik üçgen kulaklara ve tüylü bir kuyruğa sahiptir. Doğal ruhu ve asaleti, uyumlu ve zarif güzelliğine yansır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-16 yıl
Soğukkanlı / Sakin / Zeki / Arkadaş canlısı / Hevesli / Sessiz
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Harika bir bekçi köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
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Sağlıklı yaşam
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