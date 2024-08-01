Japon Spitz

Japonya'daki Spitz cinsleri esasen son derece çalışkan köpekler olmalarına rağmen, bunlar sadece refakatçilik amacıyla üretilen tek Spitz cinsi köpeklerdir.

Bu sağlam yapılı, iyi orantılı köpekler, bol miktarda bembeyaz tüye, sivri bir ağız kısmına, dik üçgen kulaklara ve tüylü bir kuyruğa sahiptir. Doğal ruhu ve asaleti, uyumlu ve zarif güzelliğine yansır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler