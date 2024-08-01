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Japon Spitz

Zeki, neşeli ve çok aktif olan Japon Spitz, her zaman yanınızda olan bir refakatçi köpektir.
Japanese Spitz adult black and white

Japon Spitz hakkında

Japonya'daki Spitz cinsleri esasen son derece çalışkan köpekler olmalarına rağmen, bunlar sadece refakatçilik amacıyla üretilen tek Spitz cinsi köpeklerdir.

Bu sağlam yapılı, iyi orantılı köpekler, bol miktarda bembeyaz tüye, sivri bir ağız kısmına, dik üçgen kulaklara ve tüylü bir kuyruğa sahiptir. Doğal ruhu ve asaleti, uyumlu ve zarif güzelliğine yansır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Japonya
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-16 yıl
Soğukkanlı / Sakin / Zeki / Arkadaş canlısı / Hevesli / Sessiz

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok bakım gerektirir
Harika bir bekçi köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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