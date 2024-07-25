Kangal
Kangalları iş başında görmek bir zevktir. Avının izini süren büyük bir kediyi andırırcasına büyük bir güç izlenimi veren uzun ve yumuşak adımlar atarlar.
Kangal hakkında
Bu büyük, güçlü köpekler ilk olarak Anadolu'da koyunları korumak için kullanılıyordu. Yazın en sıcak günlerinden kışın dondurucu soğuklarına kadar zorlu iklim koşullarına katlanabilen çalışkan köpeklerdir.
Bu büyük, sağlam yapılı köpekler dayanıklı ve hızlıdır. İyi huyludur ve saldırganlık göstermeksizin cesurdur. Sahiplerine karşı yaşamları boyunca sadık ve sevecen davranırlar. Yetişkin olduklarında ise yabancılara güvenmezler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Türkiye
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgüvenli / Sakin / Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sosyal / Dayanıklı
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgüvenli / Sakin / Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sosyal / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
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