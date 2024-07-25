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Kangal

Kangalları iş başında görmek bir zevktir. Avının izini süren büyük bir kediyi andırırcasına büyük bir güç izlenimi veren uzun ve yumuşak adımlar atarlar.
Kangal Shepherd Dog adult black and white

Kangal hakkında

Bu büyük, güçlü köpekler ilk olarak Anadolu'da koyunları korumak için kullanılıyordu. Yazın en sıcak günlerinden kışın dondurucu soğuklarına kadar zorlu iklim koşullarına katlanabilen çalışkan köpeklerdir.

Bu büyük, sağlam yapılı köpekler dayanıklı ve hızlıdır. İyi huyludur ve saldırganlık göstermeksizin cesurdur. Sahiplerine karşı yaşamları boyunca sadık ve sevecen davranırlar. Yetişkin olduklarında ise yabancılara güvenmezler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Türkiye
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgüvenli / Sakin / Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sosyal / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir

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