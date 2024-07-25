Bu büyük, güçlü köpekler ilk olarak Anadolu'da koyunları korumak için kullanılıyordu. Yazın en sıcak günlerinden kışın dondurucu soğuklarına kadar zorlu iklim koşullarına katlanabilen çalışkan köpeklerdir.

Bu büyük, sağlam yapılı köpekler dayanıklı ve hızlıdır. İyi huyludur ve saldırganlık göstermeksizin cesurdur. Sahiplerine karşı yaşamları boyunca sadık ve sevecen davranırlar. Yetişkin olduklarında ise yabancılara güvenmezler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler