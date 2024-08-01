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Komondor

Komondor, sürüsüne bekçilik etmedeki kıyas kabul etmez cesaretiyle ünlü cüsseli ve güçlü bir ırktır.
Komondor adult in black and white

Komondor Hakkında

Komondor köpekleri, yabancılara karşı temkinli olma eğilimindedir; sahiplerine ve mülküne karşı inanılmaz derecede korumacı olmaları, onları değerli bekçi köpekleri yapar.

Büyük cüsseleri ve korumacı, sürü gütmeye eğilimli doğaları nedeniyle daha çok sosyalleşme, eğitim ve egzersiz ihtiyaçlarını yönetebilecek deneyimli sahiplere uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Macaristan
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dayanıklı / Özgüvenli / Korumacı / Sessiz / Dikkatli

 

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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