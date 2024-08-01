Komondor
Komondor Hakkında
Komondor köpekleri, yabancılara karşı temkinli olma eğilimindedir; sahiplerine ve mülküne karşı inanılmaz derecede korumacı olmaları, onları değerli bekçi köpekleri yapar.
Büyük cüsseleri ve korumacı, sürü gütmeye eğilimli doğaları nedeniyle daha çok sosyalleşme, eğitim ve egzersiz ihtiyaçlarını yönetebilecek deneyimli sahiplere uygundur.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Macaristan
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dayanıklı / Özgüvenli / Korumacı / Sessiz / Dikkatli
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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