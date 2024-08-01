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Kuvasz

Kuvaszlar sahiplerine tereddütsüz bir şekilde sadık olan çok cesur, korkusuz Macar köpekleridir.

Kuvasz hakkında

Kuvasz, anavatanı olan Macaristan'da çoban köpeği olarak kullanılan büyük, güçlü, özgüvenli bir köpektir. Kendisini sert hava koşullarından koruyan kalın, beyaz, dalgalı tüylere sahiptir.

Kuvaszlar yabancılara karşı çekingendir. Mülkü, değerli eşyaları ve insanları koruyan bekçi köpekleri olarak yetenekleri ile ünlüdürler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Macaristan
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Özgüvenli / Korumacı / Sadık / Sevecen / Neşeli / Özgür Ruhlu / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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