Kuvasz
Kuvasz hakkında
Kuvasz, anavatanı olan Macaristan'da çoban köpeği olarak kullanılan büyük, güçlü, özgüvenli bir köpektir. Kendisini sert hava koşullarından koruyan kalın, beyaz, dalgalı tüylere sahiptir.
Kuvaszlar yabancılara karşı çekingendir. Mülkü, değerli eşyaları ve insanları koruyan bekçi köpekleri olarak yetenekleri ile ünlüdürler.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Macaristan
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Özgüvenli / Korumacı / Sadık / Sevecen / Neşeli / Özgür Ruhlu / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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