Lagotto Romagnolo
Lagotto Romagnolo hakkında
Artık avlanma içgüdüsüne sahip olmadıklarından dolayı, av hayvanlarının kokusunu alınca dikkatleri dağılmaz. Lagotto Romagnolo, talepkar olmayan, itaatkar, dikkatli ve sevecen bir köpektir. Sahibine çok bağlanır ve eğitimi kolaydır. Ayrıca çok iyi refakatçi köpeklerdir, koruma görevlerine son derece uygundur.
Tüyleri özel bakım gerektirir. Tüylerinin üst kısmı ve özellikle alt kısmı su geçirmezdir, yılda en az bir kez tam kısaltılmadığı takdirde keçeleşme eğilimi gösterir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-17 yıl
Çalışkan / Özgür Ruhlu / Hevesli / Sevecen / Sadık / Dikkatli
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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