Artık avlanma içgüdüsüne sahip olmadıklarından dolayı, av hayvanlarının kokusunu alınca dikkatleri dağılmaz. Lagotto Romagnolo, talepkar olmayan, itaatkar, dikkatli ve sevecen bir köpektir. Sahibine çok bağlanır ve eğitimi kolaydır. Ayrıca çok iyi refakatçi köpeklerdir, koruma görevlerine son derece uygundur.

Tüyleri özel bakım gerektirir. Tüylerinin üst kısmı ve özellikle alt kısmı su geçirmezdir, yılda en az bir kez tam kısaltılmadığı takdirde keçeleşme eğilimi gösterir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler