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Lagotto Romagnolo

Doğuştan gelen bir arama becerisine sahip olan Lagotto Romagnolo köpekleri, çok hassas burunları sayesinde mantar aramada çok başarılıdır.
Romagna Water Dog adult black and white

Lagotto Romagnolo hakkında

Artık avlanma içgüdüsüne sahip olmadıklarından dolayı, av hayvanlarının kokusunu alınca dikkatleri dağılmaz. Lagotto Romagnolo, talepkar olmayan, itaatkar, dikkatli ve sevecen bir köpektir. Sahibine çok bağlanır ve eğitimi kolaydır. Ayrıca çok iyi refakatçi köpeklerdir, koruma görevlerine son derece uygundur.

Tüyleri özel bakım gerektirir. Tüylerinin üst kısmı ve özellikle alt kısmı su geçirmezdir, yılda en az bir kez tam kısaltılmadığı takdirde keçeleşme eğilimi gösterir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-17 yıl
Çalışkan / Özgür Ruhlu / Hevesli / Sevecen / Sadık / Dikkatli

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Çok bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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