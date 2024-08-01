Lhasa Apso

Lhasa Apsolar, küçük olmalarına rağmen kendilerine patronluk taslanmasına izin vermeyen girişken köpeklerdir. Dikkatli doğaları, kendilerinin oralarda olduğunu davetsiz misafirlerin bilmelerine izin verdikleri anlamına gelir.

Lhasa Apsolar adları öyle görünmese de tam bir Terrierdir. Özellikle de meraklı, özgüvenli ve sosyal doğası söz konusu olduğunda. Terrier kelimesi, Tibet Terrierleriyle karıştırılmamaları için adlarında geçmemektedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler