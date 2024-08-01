Lhasa Apso
Lhasa Apso hakkında
Lhasa Apsolar, küçük olmalarına rağmen kendilerine patronluk taslanmasına izin vermeyen girişken köpeklerdir. Dikkatli doğaları, kendilerinin oralarda olduğunu davetsiz misafirlerin bilmelerine izin verdikleri anlamına gelir.
Lhasa Apsolar adları öyle görünmese de tam bir Terrierdir. Özellikle de meraklı, özgüvenli ve sosyal doğası söz konusu olduğunda. Terrier kelimesi, Tibet Terrierleriyle karıştırılmamaları için adlarında geçmemektedir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Arkadaş canlısı / Girişken / Dikkatli / Soğukkanlı / Çekingen
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Harika bir bekçi köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
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Sağlıklı yaşam
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