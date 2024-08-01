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Lhasa Apso

Lhasa Apsolar adlarını Tibet'in eski başkenti olan Lhasa'dan ve gür yelesiyle tanınan bir Tibet atından almıştır.
Lhasa Apso adult in black and white

Lhasa Apso hakkında

Lhasa Apsolar, küçük olmalarına rağmen kendilerine patronluk taslanmasına izin vermeyen girişken köpeklerdir. Dikkatli doğaları, kendilerinin oralarda olduğunu davetsiz misafirlerin bilmelerine izin verdikleri anlamına gelir.

Lhasa Apsolar adları öyle görünmese de tam bir Terrierdir. Özellikle de meraklı, özgüvenli ve sosyal doğası söz konusu olduğunda. Terrier kelimesi, Tibet Terrierleriyle karıştırılmamaları için adlarında geçmemektedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Arkadaş canlısı / Girişken / Dikkatli / Soğukkanlı / Çekingen

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Harika bir bekçi köpeği olur

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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