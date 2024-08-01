Macar Tazısı
Macar Tazısı hakkında
Macar Tazıları, çabukluğu dayanıklılıkla bir araya getiren, yorulmak bilmez köpeklerdir. Dayanıklılık ve dirençlilikleriyle övgü toplayan bu köpekler, av takibi ve yarış pistlerinde özellikle beceriklidir. Bilhassa uzun mesafelerde iyi sonuç verirler.
Bazı Macar Tazıları, pistin belirli mesafelerinde greyhound köpeklerini dahi geçebilir. Bu ırk, görerek avlanan, avcı ve koşucu bir köpektir. Bununla birlikte, burnu da dikkat çekicidir. Yapısı gereği biraz soğuk olsa da asla ürkek olmayan bu Macar ırkı, hızlı, zeki, sadık ve çok dikkatlidir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dayanıklı / Çekingen / Zeki / Sadık
Önemli bilgiler
Harika bir spor köpeği olur
Harika bir bekçi köpeği olur
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Sağlıklı yaşam
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