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Macar Tazısı

Macar Tazılarının göğsü, güçlü ciğerlerini destekleyen etkileyici bir genişliktedir. Güçlü ciğerleriyle birlikte çalışan kalbi sayesinde yüksek hızlara çıkar.

Macar Tazısı hakkında

Macar Tazıları, çabukluğu dayanıklılıkla bir araya getiren, yorulmak bilmez köpeklerdir. Dayanıklılık ve dirençlilikleriyle övgü toplayan bu köpekler, av takibi ve yarış pistlerinde özellikle beceriklidir. Bilhassa uzun mesafelerde iyi sonuç verirler.

Bazı Macar Tazıları, pistin belirli mesafelerinde greyhound köpeklerini dahi geçebilir. Bu ırk, görerek avlanan, avcı ve koşucu bir köpektir. Bununla birlikte, burnu da dikkat çekicidir. Yapısı gereği biraz soğuk olsa da asla ürkek olmayan bu Macar ırkı, hızlı, zeki, sadık ve çok dikkatlidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Macaristan
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dayanıklı / Çekingen / Zeki / Sadık

Önemli bilgiler

Harika bir arkadaştır
Harika bir spor köpeği olur
Harika bir bekçi köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Sağlıklı yaşam

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