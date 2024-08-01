Karadağ Tazısı
Karadağ Tazısı hakkında
Karadağ Tazıları, sahiplerine çok bağlı, dengeli köpeklerdir. Bu özellikleri onları güvenilir birer refakatçi yapar.
Karadağ Tazısının diğer Balkan tazılarıyla akrabalığı tartışma götürmez. Geçmişte kimi zaman Siyah Tazı olarak da bilinirdi.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Karadağ
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sakin / Uysal / Sadık / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Çocuklara karşı uysal
Dış mekana ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın