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Karadağ Tazısı

İlk standart, ırkın hâlâ Yugoslav Dağ Tazısı olarak bilindiği 1924 yılında yayınlanmıştır. Yugoslavya'nın yıkılmasının ardından, 1997'de F.C.I. (Dünya Köpek Federasyonu) ırkın yeni adını tanımıştır.
Montenegrin Mountain Hound adult black and white

Karadağ Tazısı hakkında

Karadağ Tazıları, sahiplerine çok bağlı, dengeli köpeklerdir. Bu özellikleri onları güvenilir birer refakatçi yapar.

Karadağ Tazısının diğer Balkan tazılarıyla akrabalığı tartışma götürmez. Geçmişte kimi zaman Siyah Tazı olarak da bilinirdi.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Karadağ
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sakin / Uysal / Sadık / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çocuklara karşı uysal
Dış mekana ihtiyaç duyar

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

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