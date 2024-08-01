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Norfolk Terrier

Norfolk tam gelişmiş bir Terrierdir, normalden biraz daha küçüktür ancak cesur ve hayat doludur.
Norfolk Terrier adult black and white

Norfolk Terrier hakkında

Norfolk Terrierler grubun en küçüklerindendir. Yere yakın, kısa ve sağlam yapıda olan bu köpekler küçük olabilir ancak kesinlikle güçlüdür. Bu köpekler, sahiplerine karşı sevecen ve sadıktır ve sahiplerinin yanına mutlu bir şekilde kıvrılıp yatarlar.

Bununla birlikte, kucağa alınan küçük köpeklerle karıştırılmamalıdırlar. Norfolk Terrierler yine de çok aktiftir ve en çok yeni maceralara atılmayı severler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Dayanıklı / Dikkatli / Özgüvenli / Hevesli

 

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az egzersize ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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