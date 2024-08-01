Norfolk Terrier
Norfolk Terrier hakkında
Norfolk Terrierler grubun en küçüklerindendir. Yere yakın, kısa ve sağlam yapıda olan bu köpekler küçük olabilir ancak kesinlikle güçlüdür. Bu köpekler, sahiplerine karşı sevecen ve sadıktır ve sahiplerinin yanına mutlu bir şekilde kıvrılıp yatarlar.
Bununla birlikte, kucağa alınan küçük köpeklerle karıştırılmamalıdırlar. Norfolk Terrierler yine de çok aktiftir ve en çok yeni maceralara atılmayı severler.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Dayanıklı / Dikkatli / Özgüvenli / Hevesli
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az egzersize ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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