Norfolk Terrier

Norfolk Terrierler grubun en küçüklerindendir. Yere yakın, kısa ve sağlam yapıda olan bu köpekler küçük olabilir ancak kesinlikle güçlüdür. Bu köpekler, sahiplerine karşı sevecen ve sadıktır ve sahiplerinin yanına mutlu bir şekilde kıvrılıp yatarlar.

Bununla birlikte, kucağa alınan küçük köpeklerle karıştırılmamalıdırlar. Norfolk Terrierler yine de çok aktiftir ve en çok yeni maceralara atılmayı severler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler