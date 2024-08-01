Norveç Lundehund köpekleri, oldukça hafif ve esnek gövdeleriyle dörtgen yapılı Spitz cinsi köpeklerdir. Dikkatli, enerjik ve aktif hayvanlar olan Norveç Lundehund köpekleri, kayalık fiyortlarda ve deniz kıyısında kutup martısı avlamak için üretilmişlerdir.

Ana vatanları Kutup Dairesi'nin kuzeyinde, Bodø kasabasının karşısında bulunan Lofoten Adalarıdır. Bu küçük köpekler, özellikle kutup martısı avcıları için yetiştirilmiştir. Kutup martısı avı yasaklandıktan sonra, bu köpeklerin sayısı ciddi şekilde azalmıştır. Göze çarpan homojenliğinin nedeni, ırkın modern halinin sadece beş ayrı köpeğe dayanmasıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler