CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Norveç Lundehund

Tüm dünyada 3.000'den az Norveç Lundehund bulunduğu düşünüldüğünde nadir ırklardan biridir.
Norwegian Lundehund adult black and white

Norveç Lundehund hakkında

Norveç Lundehund köpekleri, oldukça hafif ve esnek gövdeleriyle dörtgen yapılı Spitz cinsi köpeklerdir. Dikkatli, enerjik ve aktif hayvanlar olan Norveç Lundehund köpekleri, kayalık fiyortlarda ve deniz kıyısında kutup martısı avlamak için üretilmişlerdir.

Ana vatanları Kutup Dairesi'nin kuzeyinde, Bodø kasabasının karşısında bulunan Lofoten Adalarıdır. Bu küçük köpekler, özellikle kutup martısı avcıları için yetiştirilmiştir. Kutup martısı avı yasaklandıktan sonra, bu köpeklerin sayısı ciddi şekilde azalmıştır. Göze çarpan homojenliğinin nedeni, ırkın modern halinin sadece beş ayrı köpeğe dayanmasıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Norveç
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Neşeli / Sadık

 

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

 
Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın