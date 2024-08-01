Norveç Lundehund
Norveç Lundehund hakkında
Norveç Lundehund köpekleri, oldukça hafif ve esnek gövdeleriyle dörtgen yapılı Spitz cinsi köpeklerdir. Dikkatli, enerjik ve aktif hayvanlar olan Norveç Lundehund köpekleri, kayalık fiyortlarda ve deniz kıyısında kutup martısı avlamak için üretilmişlerdir.
Ana vatanları Kutup Dairesi'nin kuzeyinde, Bodø kasabasının karşısında bulunan Lofoten Adalarıdır. Bu küçük köpekler, özellikle kutup martısı avcıları için yetiştirilmiştir. Kutup martısı avı yasaklandıktan sonra, bu köpeklerin sayısı ciddi şekilde azalmıştır. Göze çarpan homojenliğinin nedeni, ırkın modern halinin sadece beş ayrı köpeğe dayanmasıdır.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Norveç
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Neşeli / Sadık
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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