Old Danish Pointer
Old Danish Pointer hakkında
Old Danish Pointer, sakin ve sağlam bir ırktır. Çok kararlı ve cesurdur. Bu orta boylu, dörtgen yapılı köpekler güçlü bir vücuda sahiptir.
Irkın kökeni, 1710 yılında, Morten Bak adlı bir kişinin sekiz nesil boyunca çingene köpekleri yerli çiftlik köpekleriyle melezlemesine dayanır. Bu şekilde, Bakhound ya da Old Danish Pointer adlı, alacalı beyaz ve kahverengi safkan köpeklerden oluşan bir ırk elde etmiştir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Kararlı / Özgüvenli / Sessiz / Sadık
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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