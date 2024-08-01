Old Danish Pointer, sakin ve sağlam bir ırktır. Çok kararlı ve cesurdur. Bu orta boylu, dörtgen yapılı köpekler güçlü bir vücuda sahiptir.

Irkın kökeni, 1710 yılında, Morten Bak adlı bir kişinin sekiz nesil boyunca çingene köpekleri yerli çiftlik köpekleriyle melezlemesine dayanır. Bu şekilde, Bakhound ya da Old Danish Pointer adlı, alacalı beyaz ve kahverengi safkan köpeklerden oluşan bir ırk elde etmiştir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler