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Old Danish Pointer

Old Danish Pointer'lerin erkek ve dişisini birbirinden ayırt etmek kolaydır. Erkekler güçlü ve sağlam yapılıyken, dişiler daha hafif, daha neşeli ve fevridir.
Old Danish Pointing Dog adult black and white

Old Danish Pointer hakkında

Old Danish Pointer, sakin ve sağlam bir ırktır. Çok kararlı ve cesurdur. Bu orta boylu, dörtgen yapılı köpekler güçlü bir vücuda sahiptir.

Irkın kökeni, 1710 yılında, Morten Bak adlı bir kişinin sekiz nesil boyunca çingene köpekleri yerli çiftlik köpekleriyle melezlemesine dayanır. Bu şekilde, Bakhound ya da Old Danish Pointer adlı, alacalı beyaz ve kahverengi safkan köpeklerden oluşan bir ırk elde etmiştir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Kararlı / Özgüvenli / Sessiz / Sadık

Önemli bilgiler

Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok az bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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