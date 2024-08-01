İngiliz Çoban Köpekleri, dünyada, özellikle de anavatanları Birleşik Krallık'ta en ikonik görünüme sahip ırklardan biri olabilir. Güçlü ve çok dayanıklı olan İngiliz Çoban Köpeği, hem işte hem evde sadık ve güvenilir bir köpektir.

Çiftlik köpeği olarak bilinmesinin yanı sıra, İngiliz Çoban Köpeği dikkatli ve korumacı yapısı sayesinde harika bir bekçi köpeği olur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler