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İngiliz Çoban Köpeği

İngiliz Çoban Köpekleri, zeki bir ifadeye sahip, sıkı ve kaslı köpeklerdir.
Old English Sheepdog adult black and white

İngiliz Çoban Köpeği hakkında

İngiliz Çoban Köpekleri, dünyada, özellikle de anavatanları Birleşik Krallık'ta en ikonik görünüme sahip ırklardan biri olabilir. Güçlü ve çok dayanıklı olan İngiliz Çoban Köpeği, hem işte hem evde sadık ve güvenilir bir köpektir.

Çiftlik köpeği olarak bilinmesinin yanı sıra, İngiliz Çoban Köpeği dikkatli ve korumacı yapısı sayesinde harika bir bekçi köpeği olur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Soğukkanlı / Özgüvenli / Sadık

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar

 

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