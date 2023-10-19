Parson Russell Terrier

Bu köpekleri bilenler, ne kadar cesur ve uysal, sert ve inatçı olduklarını söyleyecektir ki bunlar yer altında çalışmak için ideal niteliklerdir.

Parson Russell Terrier hakkında

Aktif, çevik ve çalışkan olan bu köpekler hız ve dayanıklılık için üretilmiştir. Nazik ve sadık yapıları, Parson Russell Terrier'i aileler için muhteşem bir evcil hayvan yapar.

Küçük olsalar da bu köpekler en çok dışarıda koşmayı sever. Bu yüzden apartmanlarda veya bahçesiz evlerde yaşamaya pek uygun değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Neşeli / Çevik / Soğukkanlı / Özgüvenli / Arkadaş canlısı

Önemli bilgiler

Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok bakım gerektirir

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

 
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