Parson Russell Terrier
Parson Russell Terrier hakkında
Aktif, çevik ve çalışkan olan bu köpekler hız ve dayanıklılık için üretilmiştir. Nazik ve sadık yapıları, Parson Russell Terrier'i aileler için muhteşem bir evcil hayvan yapar.
Küçük olsalar da bu köpekler en çok dışarıda koşmayı sever. Bu yüzden apartmanlarda veya bahçesiz evlerde yaşamaya pek uygun değildir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Neşeli / Çevik / Soğukkanlı / Özgüvenli / Arkadaş canlısı
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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