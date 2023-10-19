Aktif, çevik ve çalışkan olan bu köpekler hız ve dayanıklılık için üretilmiştir. Nazik ve sadık yapıları, Parson Russell Terrier'i aileler için muhteşem bir evcil hayvan yapar.

Küçük olsalar da bu köpekler en çok dışarıda koşmayı sever. Bu yüzden apartmanlarda veya bahçesiz evlerde yaşamaya pek uygun değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler