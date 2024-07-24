Pekinez
Pekinez Hakkında
Bu küçük köpekler korkusuz, sadık ve nispeten mesafelidir. Pekinez sakin bir köpektir, ancak tanıyana kadar yeni gelenlere karşı nispeten mesafelidir. Tamamen kabul gördükten sonra bu ırk herkesle arkadaş olur.
Erkekler tipik olarak dişilere göre daha hafiftir, ancak her iki cins de cüsseleri göz önüne alındığında beklenenden daha ağırdır. Ağır kemikler ve sağlam bir gövde Pekinez'in tipik özelliğidir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Çin
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Özgüvenli / Sadık / Çekingen
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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