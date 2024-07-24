Bu küçük köpekler korkusuz, sadık ve nispeten mesafelidir. Pekinez sakin bir köpektir, ancak tanıyana kadar yeni gelenlere karşı nispeten mesafelidir. Tamamen kabul gördükten sonra bu ırk herkesle arkadaş olur.

Erkekler tipik olarak dişilere göre daha hafiftir, ancak her iki cins de cüsseleri göz önüne alındığında beklenenden daha ağırdır. Ağır kemikler ve sağlam bir gövde Pekinez'in tipik özelliğidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler