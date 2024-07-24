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Pekinez

Pekinez canlı, zeki bir ifadesi olan ve sahiplerine sarsılmaz bir sadakatle bağlanan arkadaş bir köpektir.
Pekingese adult black and white

Pekinez Hakkında

Bu küçük köpekler korkusuz, sadık ve nispeten mesafelidir. Pekinez sakin bir köpektir, ancak tanıyana kadar yeni gelenlere karşı nispeten mesafelidir. Tamamen kabul gördükten sonra bu ırk herkesle arkadaş olur.

Erkekler tipik olarak dişilere göre daha hafiftir, ancak her iki cins de cüsseleri göz önüne alındığında beklenenden daha ağırdır. Ağır kemikler ve sağlam bir gövde Pekinez'in tipik özelliğidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Çin
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Özgüvenli / Sadık / Çekingen

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar

 

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