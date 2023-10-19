Küçük Griffon Vendeen Av Köpeği

Bu köpekler, orta boyutlu alanlarda, özellikle tavşan avında kullanılmışlardır. Ancak tavşanlar kadar savunmasız diğer hayvanların avlanmasında da kullanılırlar.

Küçük Griffon Vendeen Av Köpekleri, çalılık alanlarda çalışmayı seven, cesur ve hevesli avcılardır. Karakterleri uysal küçük köpekler gibi olsa da her zaman istekli ve azimlidirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler