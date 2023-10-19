Küçük Griffon Vendeen Av Köpeği

Arazide şeytan, evde melek olan bu azimli avcının çok erken yaşlarda eğitilmesi gerekiyor.
Petit Basset Griffon Vendeen adult black and white

Küçük Griffon Vendeen Av Köpeği Hakkında

Bu köpekler, orta boyutlu alanlarda, özellikle tavşan avında kullanılmışlardır. Ancak tavşanlar kadar savunmasız diğer hayvanların avlanmasında da kullanılırlar.

Küçük Griffon Vendeen Av Köpekleri, çalılık alanlarda çalışmayı seven, cesur ve hevesli avcılardır. Karakterleri uysal küçük köpekler gibi olsa da her zaman istekli ve azimlidirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Hevesli / Sakin / Kararlı

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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