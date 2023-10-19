Küçük Griffon Vendeen Av Köpeği
Küçük Griffon Vendeen Av Köpeği Hakkında
Bu köpekler, orta boyutlu alanlarda, özellikle tavşan avında kullanılmışlardır. Ancak tavşanlar kadar savunmasız diğer hayvanların avlanmasında da kullanılırlar.
Küçük Griffon Vendeen Av Köpekleri, çalılık alanlarda çalışmayı seven, cesur ve hevesli avcılardır. Karakterleri uysal küçük köpekler gibi olsa da her zaman istekli ve azimlidirler.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Hevesli / Sakin / Kararlı
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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