Firavun Tazısı
Firavun Tazısı hakkında
Bu orta boy soylu köpekler hem zarif hem güçlüdür. Firavun Tazıları çok hızlı bir şekilde serbestçe hareket eder. Dikkatli bir ifadeye sahiptirler. Kısa mesafelerde işitme becerilerini de kullanarak hem koku hem görme yoluyla avlanan hırslı tazılardır.
Firavun Tazısı, çocuklar ve diğer evcil hayvanlar dahil olmak üzere tüm aile üyeleriyle iyi geçinen, inanılmaz derecede neşeli, zeki ve sevecen bir ırktır. Bu arkadaş canlısı doğası, Firavun'un bekçi köpeği olmaya en uygun köpek olmadığı, ancak şüpheli bir durum tespit ettiklerinde yine de gür sesli olabileceği anlamına gelir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Malta
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-14 yıl
Özgür Ruhlu / Zeki / Sosyal / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
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