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Firavun Tazısı

Firavun Tazıları dikkatleri ve zekaları için övgü alan, zarif, dinamik hayvanlardır.
Pharaoh Hound adult black and white

Firavun Tazısı hakkında

Bu orta boy soylu köpekler hem zarif hem güçlüdür. Firavun Tazıları çok hızlı bir şekilde serbestçe hareket eder. Dikkatli bir ifadeye sahiptirler. Kısa mesafelerde işitme becerilerini de kullanarak hem koku hem görme yoluyla avlanan hırslı tazılardır.

Firavun Tazısı, çocuklar ve diğer evcil hayvanlar dahil olmak üzere tüm aile üyeleriyle iyi geçinen, inanılmaz derecede neşeli, zeki ve sevecen bir ırktır. Bu arkadaş canlısı doğası, Firavun'un bekçi köpeği olmaya en uygun köpek olmadığı, ancak şüpheli bir durum tespit ettiklerinde yine de gür sesli olabileceği anlamına gelir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Malta
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-14 yıl
Özgür Ruhlu / Zeki / Sosyal / Dayanıklı

 

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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