Pointer, düzgün ve sağlam yapılı, çevresine güç ve esneklik yayan oldukça zarif bir köpektir. FCI tarafından tescil edilen ilk ırklardan biri olan Pointer, tecrübeli sporcular olarak her anlamda seçkindir.

Pointer, oyunu gözlemlerken durup gövdesinin tüm ihtişamını, bir kararlılık ifadesi takınarak sergiler. Gerçekten muhteşem bir görünüm sergiler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler