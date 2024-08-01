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Pointer

Pointer, çok soylu bir tavırla işini yapar. Kuvvet, hız ve dayanıklılık görünümünün ardında dikkatli bir hayvan olan Pointer'ın soğukkanlı bir mizacı vardır.
English pointer adult black and white

Pointer Hakkında

Pointer, düzgün ve sağlam yapılı, çevresine güç ve esneklik yayan oldukça zarif bir köpektir. FCI tarafından tescil edilen ilk ırklardan biri olan Pointer, tecrübeli sporcular olarak her anlamda seçkindir.

Pointer, oyunu gözlemlerken durup gövdesinin tüm ihtişamını, bir kararlılık ifadesi takınarak sergiler. Gerçekten muhteşem bir görünüm sergiler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Dikkatli / Dayanıklı / Atletik / Sevecen / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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