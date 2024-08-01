Pointer
Pointer Hakkında
Pointer, düzgün ve sağlam yapılı, çevresine güç ve esneklik yayan oldukça zarif bir köpektir. FCI tarafından tescil edilen ilk ırklardan biri olan Pointer, tecrübeli sporcular olarak her anlamda seçkindir.
Pointer, oyunu gözlemlerken durup gövdesinin tüm ihtişamını, bir kararlılık ifadesi takınarak sergiler. Gerçekten muhteşem bir görünüm sergiler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Dikkatli / Dayanıklı / Atletik / Sevecen / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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