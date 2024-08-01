Valee Çoban Köpeği
Valee Çoban Köpeği hakkında
Polski Owczarek Nizinny olarak da bilinen Valee Çoban Köpeği; çoban, bekçi köpeği veya aile dostu rollerini kolayca benimseyen özgüvenli bir çalışma köpeğidir.
Anavatanlarında çalışkan köpekler olarak övgüyle anılan, eğlenceli bir kişiliğe sahip bu köpekler, neredeyse 13. yüzyıldan beri Polonya tarlalarında ve çiftliklerinde bulunmaktadır ve ülkenin en eski köpek ırklarından biridir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Dikkatli / Çevik / Zeki / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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