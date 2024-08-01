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Valee Çoban Köpeği

Valee Çoban Köpekleri, iyi gelişmiş kaslara ve uzun, kalın tüylere sahip güçlü, kısa köpeklerdir.
Polish Lowland Sheepdog adult black and white

Valee Çoban Köpeği hakkında

Polski Owczarek Nizinny olarak da bilinen Valee Çoban Köpeği; çoban, bekçi köpeği veya aile dostu rollerini kolayca benimseyen özgüvenli bir çalışma köpeğidir.

Anavatanlarında çalışkan köpekler olarak övgüyle anılan, eğlenceli bir kişiliğe sahip bu köpekler, neredeyse 13. yüzyıldan beri Polonya tarlalarında ve çiftliklerinde bulunmaktadır ve ülkenin en eski köpek ırklarından biridir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Polonya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Dikkatli / Çevik / Zeki / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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