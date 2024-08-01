Polski Owczarek Nizinny olarak da bilinen Valee Çoban Köpeği; çoban, bekçi köpeği veya aile dostu rollerini kolayca benimseyen özgüvenli bir çalışma köpeğidir.

Anavatanlarında çalışkan köpekler olarak övgüyle anılan, eğlenceli bir kişiliğe sahip bu köpekler, neredeyse 13. yüzyıldan beri Polonya tarlalarında ve çiftliklerinde bulunmaktadır ve ülkenin en eski köpek ırklarından biridir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler