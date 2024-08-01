Portekiz Su Köpeği
Portekiz Su Köpeği hakkında
Portekiz Su Köpekleri, sık ve kıvırcık tüylü ve çalışmak için güçlü bir arzusu olan kuvvetli, zeki köpeklerdir.
Olağanüstü yüzücüler ve dalgıçlar olan Portekiz Su Köpekleri, balıkçılar arasında sadece denizde değil, teknelerini ve diğer mülklerini koruma görevleri için de ünlüdür. Gemideyken her şeyi dikkatle takip eder, oltadan veya ağda kaçmayı başaran herhangi bir balığa ulaşmak için suya atlar ve hatta derinlere dalarlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Zeki / İtaatkar / Arkadaş canlısı / Sevecen / Neşeli
Önemli bilgiler
Çocuklara karşı uysal
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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