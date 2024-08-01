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Portekiz Su Köpeği

Portekiz Su Köpeklerinin ayakları perdelidir ve bu onları olağanüstü yüzücüler yapar ve güçlü görüş ve koku duyuları, onları balıkçıların paha biçilmez yoldaşları haline getirir.
Portuguese Water Dog adult black and white

Portekiz Su Köpeği hakkında

Portekiz Su Köpekleri, sık ve kıvırcık tüylü ve çalışmak için güçlü bir arzusu olan kuvvetli, zeki köpeklerdir.

Olağanüstü yüzücüler ve dalgıçlar olan Portekiz Su Köpekleri, balıkçılar arasında sadece denizde değil, teknelerini ve diğer mülklerini koruma görevleri için de ünlüdür. Gemideyken her şeyi dikkatle takip eder, oltadan veya ağda kaçmayı başaran herhangi bir balığa ulaşmak için suya atlar ve hatta derinlere dalarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Portekiz
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Zeki / İtaatkar / Arkadaş canlısı / Sevecen / Neşeli

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çocuklara karşı uysal
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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