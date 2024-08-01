Portekiz Su Köpeği

Portekiz Su Köpekleri, sık ve kıvırcık tüylü ve çalışmak için güçlü bir arzusu olan kuvvetli, zeki köpeklerdir.

Olağanüstü yüzücüler ve dalgıçlar olan Portekiz Su Köpekleri, balıkçılar arasında sadece denizde değil, teknelerini ve diğer mülklerini koruma görevleri için de ünlüdür. Gemideyken her şeyi dikkatle takip eder, oltadan veya ağda kaçmayı başaran herhangi bir balığa ulaşmak için suya atlar ve hatta derinlere dalarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler