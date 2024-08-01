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Pirene Mastifi

Kesin olmamakla birlikte, ırkın, 3000 yıl önce Fenikeliler tarafından Sümer ve Asur'dan İspanya'ya getirilen molosser köpeklerinden geldiği düşünülmektedir.
Pyrenean Mastiff adult standing black and white

Pirene Mastifi Hakkında

Pirene Mastifleri, kırsal evleri ve insanları korumak için idealdir. Bu eğitilmesi kolay köpekler arkadaş canlısı, sakin, asil ve özellikle zekidir.

Yabancılar, başına ne geleceğine aldırmadan toprağını koruyan cesur ve yırtıcı bir köpekle; başka köpekler ise gücünün tamamen farkında olan iyi huylu bir benzerleriyle karşılaşır. Pirene Mastifleri, gerektiğinde, ırk olarak yüzyıllarca kurtlarla mücadelede edindikleri tüm becerilerden faydalanabilen usta savaşçılardır. Derin ve kalın bir sesle havlarlar, dikkatli bir ifadeleri vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İspanya
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sakin / Uysal / Özgür Ruhlu / Sessiz / Soğukkanlı / Sosyal / Dayanıklı / Özgüvenli / Korumacı

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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