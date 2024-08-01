Pirene Mastifi
Pirene Mastifi Hakkında
Pirene Mastifleri, kırsal evleri ve insanları korumak için idealdir. Bu eğitilmesi kolay köpekler arkadaş canlısı, sakin, asil ve özellikle zekidir.
Yabancılar, başına ne geleceğine aldırmadan toprağını koruyan cesur ve yırtıcı bir köpekle; başka köpekler ise gücünün tamamen farkında olan iyi huylu bir benzerleriyle karşılaşır. Pirene Mastifleri, gerektiğinde, ırk olarak yüzyıllarca kurtlarla mücadelede edindikleri tüm becerilerden faydalanabilen usta savaşçılardır. Derin ve kalın bir sesle havlarlar, dikkatli bir ifadeleri vardır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sakin / Uysal / Özgür Ruhlu / Sessiz / Soğukkanlı / Sosyal / Dayanıklı / Özgüvenli / Korumacı
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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