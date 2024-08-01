Pirene Mastifi

Pirene Mastifleri, kırsal evleri ve insanları korumak için idealdir. Bu eğitilmesi kolay köpekler arkadaş canlısı, sakin, asil ve özellikle zekidir.

Yabancılar, başına ne geleceğine aldırmadan toprağını koruyan cesur ve yırtıcı bir köpekle; başka köpekler ise gücünün tamamen farkında olan iyi huylu bir benzerleriyle karşılaşır. Pirene Mastifleri, gerektiğinde, ırk olarak yüzyıllarca kurtlarla mücadelede edindikleri tüm becerilerden faydalanabilen usta savaşçılardır. Derin ve kalın bir sesle havlarlar, dikkatli bir ifadeleri vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler