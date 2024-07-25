Saint Bernard
Saint Bernard hakkında
Saint Bernard köpekleri, genellikle sakin mizaçlı, arkadaş canlısı devlerdir. Ancak heybetli duruşlarına rağmen enerjileri az değildir. Yüz yıldan uzun süredir en iyi bilinen ve en sevilen dağ köpeği ırkı olmuştur.
İki cinsi vardır: Kısa tüylü cinsin yoğun, düzgün ve sıkı bir kürkü vardır. Uzun tüylü cinsin kürkü ise düz olmakla birlikte üst kısmı orta uzunlukta, alt kısmı ise yoğundur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-10 yıl
Arkadaş canlısı / Sakin / Neşeli / Dikkatli
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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