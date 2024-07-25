Saint Bernard köpekleri, genellikle sakin mizaçlı, arkadaş canlısı devlerdir. Ancak heybetli duruşlarına rağmen enerjileri az değildir. Yüz yıldan uzun süredir en iyi bilinen ve en sevilen dağ köpeği ırkı olmuştur.

İki cinsi vardır: Kısa tüylü cinsin yoğun, düzgün ve sıkı bir kürkü vardır. Uzun tüylü cinsin kürkü ise düz olmakla birlikte üst kısmı orta uzunlukta, alt kısmı ise yoğundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler