CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Saint Bernard

Saint Bernard köpeklerinin İsviçre'de kendilerine ait bir müzeleri bulunur. Bu müze, Barry adlı bir köpeğin (1800-1814) 40 kişinin hayatını kurtardığı bildirilen Büyük Saint Bernard Geçidindeki bakımevine yakın bir noktada yer almaktadır.

Saint Bernard hakkında

Saint Bernard köpekleri, genellikle sakin mizaçlı, arkadaş canlısı devlerdir. Ancak heybetli duruşlarına rağmen enerjileri az değildir. Yüz yıldan uzun süredir en iyi bilinen ve en sevilen dağ köpeği ırkı olmuştur.

İki cinsi vardır: Kısa tüylü cinsin yoğun, düzgün ve sıkı bir kürkü vardır. Uzun tüylü cinsin kürkü ise düz olmakla birlikte üst kısmı orta uzunlukta, alt kısmı ise yoğundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsviçre
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-10 yıl
Arkadaş canlısı / Sakin / Neşeli / Dikkatli

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın