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Saluki

Saluki'ler zarafet ve simetrinin yanı sıra yüksek hızı, dayanıklılığı ve gücü ifade eder.
Saluki adult black and white

Saluki hakkında

Saluki kendi içinde çok fazla çeşitlilik gösteren bir ırktır. Bunun nedeni, ırkın Arap geleneğindeki özel yeri ve her bir kabilenin kendi ırkını yetiştirdiği Orta Doğu bölgesinin büyüklüğüdür.

Kedi gibi davranışları olduğuna inanılan Saluki'ler, yabancılara karşı çekingendir, asil ve zekidir ve nispeten özgür ruhludur. Buna rağmen Saluki'ler, herhangi bir ev ortamına kolayca adapte olabilen, inanılmaz derecede sadık köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Orta Doğu
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Çekingen / Zeki / Özgür Ruhlu / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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