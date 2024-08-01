Saluki
Saluki hakkında
Saluki kendi içinde çok fazla çeşitlilik gösteren bir ırktır. Bunun nedeni, ırkın Arap geleneğindeki özel yeri ve her bir kabilenin kendi ırkını yetiştirdiği Orta Doğu bölgesinin büyüklüğüdür.
Kedi gibi davranışları olduğuna inanılan Saluki'ler, yabancılara karşı çekingendir, asil ve zekidir ve nispeten özgür ruhludur. Buna rağmen Saluki'ler, herhangi bir ev ortamına kolayca adapte olabilen, inanılmaz derecede sadık köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Çekingen / Zeki / Özgür Ruhlu / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
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