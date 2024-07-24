Bu beyaz, orta cüsseli kutup spitz köpekler çevresine güç, dayanıklılık, cazibe, kıvraklık, asalet ve özgüven yayar. Samoyed'in asla utangaç veya özellikle de yabancılara karşı çekingen olmaması, bekçi köpeği olmasını zorlaştırır.

Zeki ve biraz yaramaz olan Samoyed, biraz tecrübeli ve kendini evin “reisi” olarak öne sürebilecek bir sahip gerektirir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler