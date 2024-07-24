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Samoyed

Samoyed, gözlerinin şekli ve yeri ve ağzının köşelerindeki hafif yukarı kıvrıklık nedeniyle “gülüşü” ile ünlüdür.
Samoyed adult black and white

Samoyed hakkında

Bu beyaz, orta cüsseli kutup spitz köpekler çevresine güç, dayanıklılık, cazibe, kıvraklık, asalet ve özgüven yayar. Samoyed'in asla utangaç veya özellikle de yabancılara karşı çekingen olmaması, bekçi köpeği olmasını zorlaştırır.

Zeki ve biraz yaramaz olan Samoyed, biraz tecrübeli ve kendini evin “reisi” olarak öne sürebilecek bir sahip gerektirir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Rusya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Soğukkanlı / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Neşeli / Özgüvenli / Sosyal

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar

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