CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

İskoç Terrier

Sadık, düşkün, son derece asil ve özgür ruhlu İskoç Terrier ırkı cesur ve atik bir arkadaştır.
black and white scottish terrier adult

İskoç Terrier hakkında

İskoç Terrier köpekleri karakteristik profilinden tanınabilir olmakla birlikte dikkatli olmaları, enerjik mizaçları ve özgüvenli tavırları da en az o kadar ayırt edicidir.

İskoç Terrier'leri, güçlü av izi sürme içgüdüleri olan çalışkan köpeklerdir. Doğuştan dikkatli olan bu köpekler, yabancılar karşısında çekingen özellikleriyle harika bekçi köpekleri olurlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Sadık / Özgür Ruhlu / Çekingen / Zeki / Özgüvenli / Çevik

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın