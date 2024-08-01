İskoç Terrier
İskoç Terrier hakkında
İskoç Terrier köpekleri karakteristik profilinden tanınabilir olmakla birlikte dikkatli olmaları, enerjik mizaçları ve özgüvenli tavırları da en az o kadar ayırt edicidir.
İskoç Terrier'leri, güçlü av izi sürme içgüdüleri olan çalışkan köpeklerdir. Doğuştan dikkatli olan bu köpekler, yabancılar karşısında çekingen özellikleriyle harika bekçi köpekleri olurlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Sadık / Özgür Ruhlu / Çekingen / Zeki / Özgüvenli / Çevik
Önemli bilgiler
Bahçeli ortam, şart değildir
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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