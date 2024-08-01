Sealyham Terrier

İş için büyük bir iştahı olan sağlam ve cesur Sealyham Terrierler dikkatli ve korkusuzdur ancak arkadaş canlısıdır da. Diğer Terrierlerden daha az aktif olan Sealyham, küçük evlerde veya dairelerdeki yaşama mükemmel derecede uygundur.

Bu köpekler, özellikle birlikte yaşadıkları aile için onları sevimli yapan harika bir mizaha ve oyuncu doğaya sahiptir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler