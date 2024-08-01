Sealyham Terrier
Sealyham Terrier Hakkında
İş için büyük bir iştahı olan sağlam ve cesur Sealyham Terrierler dikkatli ve korkusuzdur ancak arkadaş canlısıdır da. Diğer Terrierlerden daha az aktif olan Sealyham, küçük evlerde veya dairelerdeki yaşama mükemmel derecede uygundur.
Bu köpekler, özellikle birlikte yaşadıkları aile için onları sevimli yapan harika bir mizaha ve oyuncu doğaya sahiptir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Soğukkanlı / Oyuncu / Dikkatli / Özgüvenli / Arkadaş canlısı
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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