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Sealyham Terrier

Sealyham su samuru avlamak için yetiştirilmiştir. Beyaz tüyler Terrierler arasında yaygın olmasa da, Sealyham'ın beyaz tüyleri suda fark edilmesini kolaylaştırarak köpeğin izi yüzünden kafasının karışmamasını sağlar.
black and white sealyham terrier adult sitting

Sealyham Terrier Hakkında

İş için büyük bir iştahı olan sağlam ve cesur Sealyham Terrierler dikkatli ve korkusuzdur ancak arkadaş canlısıdır da. Diğer Terrierlerden daha az aktif olan Sealyham, küçük evlerde veya dairelerdeki yaşama mükemmel derecede uygundur.

Bu köpekler, özellikle birlikte yaşadıkları aile için onları sevimli yapan harika bir mizaha ve oyuncu doğaya sahiptir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Soğukkanlı / Oyuncu / Dikkatli / Özgüvenli / Arkadaş canlısı

Önemli bilgiler

İlk kez köpek sahiplenecekler için uygundur
Harika bir aile köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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