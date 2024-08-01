Shikoku
Ayırt edici susam renkli kürkü, bu Japon ırkının en göze çarpan özelliğidir. Adını, Japonya'da 1937 yılında Doğal Anıt ilan edilen ana vatanından alır.
Shikoku hakkında
Shikoku ırkı dikkat çeken dayanıklılığı, keskin duyuları ve doğuştan gelen enerjisiyle ünlüdür. Tutkulu bir avcı olmakla birlikte sahibine karşı uysal olan bu köpekler, büyük av hayvanlarını yakalayacak kadar inatçı ve çeviktir. Kürkünün alt katmanı yoğun ve yumuşak; dış katmanı ise kısa tüylü, sert ve düzdür. Bu tasarımı sayesinde Japonya dağlarının koşullarından korunabilir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Japonya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Girişken / Dikkatli / Özgüvenli / Zeki / Sadık / Sosyal
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Girişken / Dikkatli / Özgüvenli / Zeki / Sadık / Sosyal
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
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