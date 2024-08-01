CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Shikoku

Ayırt edici susam renkli kürkü, bu Japon ırkının en göze çarpan özelliğidir. Adını, Japonya'da 1937 yılında Doğal Anıt ilan edilen ana vatanından alır.
black and white Shikoku adult

Shikoku hakkında

Shikoku ırkı dikkat çeken dayanıklılığı, keskin duyuları ve doğuştan gelen enerjisiyle ünlüdür. Tutkulu bir avcı olmakla birlikte sahibine karşı uysal olan bu köpekler, büyük av hayvanlarını yakalayacak kadar inatçı ve çeviktir. Kürkünün alt katmanı yoğun ve yumuşak; dış katmanı ise kısa tüylü, sert ve düzdür. Bu tasarımı sayesinde Japonya dağlarının koşullarından korunabilir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Japonya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Girişken / Dikkatli / Özgüvenli / Zeki / Sadık / Sosyal

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın