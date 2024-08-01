Shikoku ırkı dikkat çeken dayanıklılığı, keskin duyuları ve doğuştan gelen enerjisiyle ünlüdür. Tutkulu bir avcı olmakla birlikte sahibine karşı uysal olan bu köpekler, büyük av hayvanlarını yakalayacak kadar inatçı ve çeviktir. Kürkünün alt katmanı yoğun ve yumuşak; dış katmanı ise kısa tüylü, sert ve düzdür. Bu tasarımı sayesinde Japonya dağlarının koşullarından korunabilir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler