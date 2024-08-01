CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Tel Tüylü Slovak Pointeri

Tel Tüylü Slovak Pointerleri çok uzun bir süredir yetiştirilmemiştir ve neredeyse yalnızca kendi ülkelerinde bulunurlar. Üreticiler, ağır olmayan ve sağlam yapılı bir köpek arayışındadır.
Wirehaired Slovakian Pointer adult black and white

Tel Tüylü Slovak Pointeri hakkında

Tel Tüylü Slovak Pointerleri ovalarda, ormanlık alanlarda ve suda çalışabilen, yaralı av hayvanlarını arayıp bulabilen, oldukça güçlü, dayanıklı ve çok yönlü köpeklerdir.

Bu itaatkar köpeklerin eğitimi kolaydır. Tel Tüylü Slovak Pointerleri, orta derecede dayanıklı, ancak asil bir yapıya sahip verimli çalışan köpeklerdir. Tel gibi tüylerden oluşan kürkünün ana rengi "gridir".

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Slovakya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 9-15 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgür Ruhlu / Uysal / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sessiz / Soğukkanlı / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Eğitimden hoşlanır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın