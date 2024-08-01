Tel Tüylü Slovak Pointeri
Tel Tüylü Slovak Pointeri hakkında
Tel Tüylü Slovak Pointerleri ovalarda, ormanlık alanlarda ve suda çalışabilen, yaralı av hayvanlarını arayıp bulabilen, oldukça güçlü, dayanıklı ve çok yönlü köpeklerdir.
Bu itaatkar köpeklerin eğitimi kolaydır. Tel Tüylü Slovak Pointerleri, orta derecede dayanıklı, ancak asil bir yapıya sahip verimli çalışan köpeklerdir. Tel gibi tüylerden oluşan kürkünün ana rengi "gridir".Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 9-15 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgür Ruhlu / Uysal / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sessiz / Soğukkanlı / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın