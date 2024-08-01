Kısa Tüylü Collie
Collie Smooth hakkında
Kısa Tüylü Collie, güç ve aktiflik izlenimi uyandıran bir yapıya sahiptir. Kısa Tüylü Collie köpekleri neşeli ve arkadaş canlısıdır, hiçbir zaman ürkek veya saldırgan değildir.
Gözleri çok önemli bir özelliğidir, köpeğe uysal bir ifade verir. Orta boylu ve belli bir açıya sahip, badem şeklindedir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sadık / Sosyal
Önemli bilgiler
Eğitimden hoşlanır
Harika bir bekçi köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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