Kısa Tüylü Collie, güç ve aktiflik izlenimi uyandıran bir yapıya sahiptir. Kısa Tüylü Collie köpekleri neşeli ve arkadaş canlısıdır, hiçbir zaman ürkek veya saldırgan değildir.

Gözleri çok önemli bir özelliğidir, köpeğe uysal bir ifade verir. Orta boylu ve belli bir açıya sahip, badem şeklindedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler