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Kısa Tüylü Collie

Kısa Tüylü Collie köpeklerinin bıraktığı ilk izlenim zeki, dikkatli ve aktif köpekler olduklarıdır. Mükemmel orantılı anatomileri, çok gururlu bir duruş sergilemelerini de sağlar.
black and white Smooth Collie adult standing

Collie Smooth hakkında

Kısa Tüylü Collie, güç ve aktiflik izlenimi uyandıran bir yapıya sahiptir. Kısa Tüylü Collie köpekleri neşeli ve arkadaş canlısıdır, hiçbir zaman ürkek veya saldırgan değildir.

Gözleri çok önemli bir özelliğidir, köpeğe uysal bir ifade verir. Orta boylu ve belli bir açıya sahip, badem şeklindedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sadık / Sosyal

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Harika bir bekçi köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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