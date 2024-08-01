Bernard Sénac-Lagrange'a (1927 yıllığı) göre öncelikle "at satıcıları ve büyükbaş hayvan sürücüleri tarafından çok beğenilen" Pirene Çoban Köpeği'nin bu çeşidi Pirene eteklerinde bulunur. Diğer Pirene çoban köpeği türlerinden farklı nitelikleri, bu hayvana 1920'lerde ırk standardına eklenme unvanı kazandırmıştır.

İnce Yüzlü Pirene Çoban Köpeği topluca bakıldığında uzun saçlı çeşidi ile aynı özelliklere sahiptir. Ayırt edici özellikleri, neredeyse uzunluğu kadar genişliği olan kafatası ve kafatasından biraz daha kısa ancak kaba yüzlü türlerden daha uzun olan burnudur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler