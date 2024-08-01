Smooth Fox Terrier
Smooth Fox Terrier Hakkında
Smooth Fox Terrier, zorluklara karşı her zaman tetikte ve dikkatli olan, aktif ve neşeli bir köpektir. Arkadaş canlısı, sosyal ve cesurdur.
Adından da anlaşılacağı gibi esas işi izini sürüp tilkiyi deliğinden çıkarmaktır. Avlanma için kullanılsın ya da kullanılmasın, Smooth Fox Terrier koşmaya, kazmaya ve keşfetmeye bayılır ve daha çok aktif yaşam tarzı olan ailelere uygundur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Dikkatli / Hevesli / Arkadaş canlısı / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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