CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Smooth Fox Terrier

Smooth Fox Terrier ırkı, tilki tazılarının tilkileri deliklerine kadar izleyip dışarı çıkarmayı becerememesi nedeniyle üretilmeye başlamıştır. Çeşitli melezlemelerden sonra bu görevi üstlenecek olan küçük bir köpek ırkı üretilebildi.
black and white Smooth Fox Terrier adult

Smooth Fox Terrier Hakkında

Smooth Fox Terrier, zorluklara karşı her zaman tetikte ve dikkatli olan, aktif ve neşeli bir köpektir. Arkadaş canlısı, sosyal ve cesurdur.

Adından da anlaşılacağı gibi esas işi izini sürüp tilkiyi deliğinden çıkarmaktır. Avlanma için kullanılsın ya da kullanılmasın, Smooth Fox Terrier koşmaya, kazmaya ve keşfetmeye bayılır ve daha çok aktif yaşam tarzı olan ailelere uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Dikkatli / Hevesli / Arkadaş canlısı / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın