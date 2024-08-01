Smooth Fox Terrier, zorluklara karşı her zaman tetikte ve dikkatli olan, aktif ve neşeli bir köpektir. Arkadaş canlısı, sosyal ve cesurdur.

Adından da anlaşılacağı gibi esas işi izini sürüp tilkiyi deliğinden çıkarmaktır. Avlanma için kullanılsın ya da kullanılmasın, Smooth Fox Terrier koşmaya, kazmaya ve keşfetmeye bayılır ve daha çok aktif yaşam tarzı olan ailelere uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler