İspanyol Su Köpeği
İspanyol Su Köpeği hakkında
Bu doğal sporcular çobanlar, avcılar ve balıkçılar için mükemmel birer arkadaştır. İspanyol Su Köpekleri sadık, itaatkâr, neşeli ve çalışkandır.
Bu sosyal köpekler insan etkileşimi ile gelişir, özellikle sevgi dolu doğası ve çocuklara karşı sabrı nedeniyle aileler için harika bir dosttur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Sadık / İtaatkar / Arkadaş canlısı / Çalışkan / Dikkatli / Soğukkanlı / Zeki / Uyumlu
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın