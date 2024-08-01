İspanyol Su Köpeği

Bu doğal sporcular çobanlar, avcılar ve balıkçılar için mükemmel birer arkadaştır. İspanyol Su Köpekleri sadık, itaatkâr, neşeli ve çalışkandır.

Bu sosyal köpekler insan etkileşimi ile gelişir, özellikle sevgi dolu doğası ve çocuklara karşı sabrı nedeniyle aileler için harika bir dosttur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler