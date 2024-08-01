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İspanyol Su Köpeği

İspanyol Su Köpekleri hem çoban köpeği hem de su kuşu avcısı olarak kullanılan dayanıklı hayvanlardır.
black and white spanish water dog adult

İspanyol Su Köpeği hakkında

Bu doğal sporcular çobanlar, avcılar ve balıkçılar için mükemmel birer arkadaştır. İspanyol Su Köpekleri sadık, itaatkâr, neşeli ve çalışkandır.

Bu sosyal köpekler insan etkileşimi ile gelişir, özellikle sevgi dolu doğası ve çocuklara karşı sabrı nedeniyle aileler için harika bir dosttur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İspanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Sadık / İtaatkar / Arkadaş canlısı / Çalışkan / Dikkatli / Soğukkanlı / Zeki / Uyumlu

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Çok az bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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