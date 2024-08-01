Staffordshire Bull Terrier
Neşeli ve heyecanlı olan Staffordshire Bull Terrier, yavru köpeklere özgü yaşama sevincini yetişkinlikte de sürdürür.
Staffordshire Bull Terrier hakkında
Bu ırk, adını, İngiltere'de Birmingham ve Staffordshire'ı içeren Black Country bölgesinden alır. Güçlü, kaslı vücudu ve zeki gözleriyle bu ırk, geçmişte göz korkutan dövüş köpekleri olarak ün kazanmıştır.
Ama Staffordshire Bull Terrier ile tanışan herkes, bu köpeklerin ailelerine bağlı, hassas ve oyuncu hayvanlar olduklarını bilir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Çevik / Zeki / Sevecen / Özgüvenli / Sadık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Çevik / Zeki / Sevecen / Özgüvenli / Sadık
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
Harika bir aile köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir
Harika bir aile köpeği olur
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