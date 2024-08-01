Bu ırk, adını, İngiltere'de Birmingham ve Staffordshire'ı içeren Black Country bölgesinden alır. Güçlü, kaslı vücudu ve zeki gözleriyle bu ırk, geçmişte göz korkutan dövüş köpekleri olarak ün kazanmıştır.

Ama Staffordshire Bull Terrier ile tanışan herkes, bu köpeklerin ailelerine bağlı, hassas ve oyuncu hayvanlar olduklarını bilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler