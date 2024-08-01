Hem minyatür hem de dev cinsi, standart Schnauzer cinsinden elde edilmiştir. Siyah, tuz veya biber renkli en yaşlı kardeş, iyi huylu ve uysaldır.

Schnauzer köpekleri neşeli, sahiplerine bağlı ve çocuklara karşı sevecen bir ırktır. Duyuları çok gelişmiş olup çok dikkatlidir. Ancak pek havlamazlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler