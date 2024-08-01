Schnauzer
Schnauzer hakkında
Hem minyatür hem de dev cinsi, standart Schnauzer cinsinden elde edilmiştir. Siyah, tuz veya biber renkli en yaşlı kardeş, iyi huylu ve uysaldır.
Schnauzer köpekleri neşeli, sahiplerine bağlı ve çocuklara karşı sevecen bir ırktır. Duyuları çok gelişmiş olup çok dikkatlidir. Ancak pek havlamazlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-16 yıl
Neşeli / Sevecen / Oyuncu / Sadık / Dikkatli / Sessiz / Zeki / Özgüvenli / Dayanıklı / Çalışkan
Önemli bilgiler
Harika bir bekçi köpeği olur
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Sağlıklı yaşam
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