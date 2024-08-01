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Schnauzer

Zekası, dayanıklılığı ve sağlamlığıyla Standart Schnauzer'ler ideal aile ve bekçi köpeğidir.
black and white Schnauzer adult

Schnauzer hakkında

Hem minyatür hem de dev cinsi, standart Schnauzer cinsinden elde edilmiştir. Siyah, tuz veya biber renkli en yaşlı kardeş, iyi huylu ve uysaldır.

Schnauzer köpekleri neşeli, sahiplerine bağlı ve çocuklara karşı sevecen bir ırktır. Duyuları çok gelişmiş olup çok dikkatlidir. Ancak pek havlamazlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-16 yıl
Neşeli / Sevecen / Oyuncu / Sadık / Dikkatli / Sessiz / Zeki / Özgüvenli / Dayanıklı / Çalışkan

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Harika bir bekçi köpeği olur
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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