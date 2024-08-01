Tatra Çoban Köpeği
Tatra Çoban Köpeği Hakkında
Tatralar, sevilen bir arkadaş olmalarını sağlayan çekici görünüme ve mağrur bir tavra sahip çoban ve bekçi köpekleridir. 1938'de yayınlanan ilk standart bu yetenekleri öne çıkarmaktadır. Yoğun kürk yapısı, en zorlayıcı iklimlerde bile gelişebilmelerini sağlar.
Podhalan, etrafına güç ve hareketlilik yayan güçlü ve sıkı bir köpek ırkıdır. Bu güçlü hayvan, ilk bakışta bir başka büyük beyaz ırk olan Kuvasz'ı andırırsa da, yakından incelendiğinde sadece kocaman kafasıyla bile birçok yönden Macar ırklarından farklıdır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Sakin / Özgüvenli / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sessiz / Sosyal
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitim erken başlamalıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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