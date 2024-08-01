Tatra Çoban Köpeği

Tatralar, sevilen bir arkadaş olmalarını sağlayan çekici görünüme ve mağrur bir tavra sahip çoban ve bekçi köpekleridir. 1938'de yayınlanan ilk standart bu yetenekleri öne çıkarmaktadır. Yoğun kürk yapısı, en zorlayıcı iklimlerde bile gelişebilmelerini sağlar.

Podhalan, etrafına güç ve hareketlilik yayan güçlü ve sıkı bir köpek ırkıdır. Bu güçlü hayvan, ilk bakışta bir başka büyük beyaz ırk olan Kuvasz'ı andırırsa da, yakından incelendiğinde sadece kocaman kafasıyla bile birçok yönden Macar ırklarından farklıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler