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Tatra Çoban Köpeği

Tatra Çoban Köpeği doğuştan koruyucudur. Uyur gibi göründüğünde bile en ufak bir şüpheli harekete karşı şaşırtıcı bir hızla ve kuvvetle karşılık vermeye hazırdır.
Tatra Shepherd Dog adult black and white

Tatra Çoban Köpeği Hakkında

Tatralar, sevilen bir arkadaş olmalarını sağlayan çekici görünüme ve mağrur bir tavra sahip çoban ve bekçi köpekleridir. 1938'de yayınlanan ilk standart bu yetenekleri öne çıkarmaktadır. Yoğun kürk yapısı, en zorlayıcı iklimlerde bile gelişebilmelerini sağlar.

Podhalan, etrafına güç ve hareketlilik yayan güçlü ve sıkı bir köpek ırkıdır. Bu güçlü hayvan, ilk bakışta bir başka büyük beyaz ırk olan Kuvasz'ı andırırsa da, yakından incelendiğinde sadece kocaman kafasıyla bile birçok yönden Macar ırklarından farklıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Polonya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Sakin / Özgüvenli / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sessiz / Sosyal

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitim erken başlamalıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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