Tibet Mastifi
Tibet Mastifi Hakkında
Tibet Mastifleri güçlü, sağlam yapılı, oldukça büyük köpeklerdir. Bu ılımlı görünümlü köpeklerde heybetli bir güç ile her iklimde çalışmayı sağlayan dayanıklılık bir araya gelmiştir. Özgür ruhlu olan ve saygı uyandıran Tibet Mastifleri, ailelerine çok sadıktır ve alanlarını korur.
Yavaş yavaş olgunlaşırlar; dişilerin fiziksel olarak gelişmesi iki ila üç yıl, erkeklerde ise en az dört yıl alır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Özgür Ruhlu / Korumacı / Sadık
Önemli bilgiler
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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