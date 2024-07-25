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Tibet Mastifi

Avrupa'da ilk görülen Tibet Mastifi türlerinden bazıları, 1878'de bir yavrunun doğduğu Berlin Hayvanat Bahçesi'nde sergilenmiştir.
Tibetan Mastiff adult black and white

Tibet Mastifi Hakkında

Tibet Mastifleri güçlü, sağlam yapılı, oldukça büyük köpeklerdir. Bu ılımlı görünümlü köpeklerde heybetli bir güç ile her iklimde çalışmayı sağlayan dayanıklılık bir araya gelmiştir. Özgür ruhlu olan ve saygı uyandıran Tibet Mastifleri, ailelerine çok sadıktır ve alanlarını korur.

Yavaş yavaş olgunlaşırlar; dişilerin fiziksel olarak gelişmesi iki ila üç yıl, erkeklerde ise en az dört yıl alır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Özgür Ruhlu / Korumacı / Sadık

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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