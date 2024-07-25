Tibet Mastifleri güçlü, sağlam yapılı, oldukça büyük köpeklerdir. Bu ılımlı görünümlü köpeklerde heybetli bir güç ile her iklimde çalışmayı sağlayan dayanıklılık bir araya gelmiştir. Özgür ruhlu olan ve saygı uyandıran Tibet Mastifleri, ailelerine çok sadıktır ve alanlarını korur.

Yavaş yavaş olgunlaşırlar; dişilerin fiziksel olarak gelişmesi iki ila üç yıl, erkeklerde ise en az dört yıl alır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler