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Tirol Tazısı

Eskiden Tirol'den gelen birçok farklı tazı çeşidi vardı, ancak geriye yalnızca kırmızı, siyah ve bronz olanlar kaldı. Kısa bacaklı çeşidin standardı 1944 yılında silinmiştir.
Tyrolean hound adult black and white

Tirol Tazısı Hakkında

Çok ince burunlu ve olağanüstü bir yön duygusuna sahip bu iyi huylu tazılar, av izini kendi başlarına süren hevesli avcılardır.

Tirol Tazıları orta cüsseli, oldukça sağlam köpeklerdir ve çalışkan ve soğukkanlı oldukları için mükemmel avcı olurlar. Dikkatli doğaları, harika bekçi köpekleri olarak tanınmalarını sağlamıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Avusturya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Soğukkanlı / Çalışkan / Özgür Ruhlu

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Harika bir bekçi köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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