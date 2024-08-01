Tirol Tazısı
Tirol Tazısı Hakkında
Çok ince burunlu ve olağanüstü bir yön duygusuna sahip bu iyi huylu tazılar, av izini kendi başlarına süren hevesli avcılardır.
Tirol Tazıları orta cüsseli, oldukça sağlam köpeklerdir ve çalışkan ve soğukkanlı oldukları için mükemmel avcı olurlar. Dikkatli doğaları, harika bekçi köpekleri olarak tanınmalarını sağlamıştır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Soğukkanlı / Çalışkan / Özgür Ruhlu
Önemli bilgiler
Harika bir bekçi köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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