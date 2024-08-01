Tirol Tazısı

Çok ince burunlu ve olağanüstü bir yön duygusuna sahip bu iyi huylu tazılar, av izini kendi başlarına süren hevesli avcılardır.

Tirol Tazıları orta cüsseli, oldukça sağlam köpeklerdir ve çalışkan ve soğukkanlı oldukları için mükemmel avcı olurlar. Dikkatli doğaları, harika bekçi köpekleri olarak tanınmalarını sağlamıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler