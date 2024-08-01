İtalyan Volpino
İtalyan Volpino Hakkında
İtalyan Volpino'lar, zamanla evlerine ve ailelerine çok bağlanan kendine özgü bir mizacı olan canlı, neşeli ve oyuncu köpeklerdir.
İtalya'da çok eski zamanlardan beri üretilmekte olup, gerek saraylarda gerek sıradan evlerde özellikle koruyucu içgüdüleri ve çok dikkatli olmaları nedeniyle sevilirler. Bunların belki de en ünlü yanı, Michelangelo tarafından tercih edilen ırk olmasıdır. 18. Yüzyılda, İtalya'nın Toscany ve Lazio kentlerinde, özellikle yabancılar yaklaşır yaklaşmaz havladıkları için arabacılar tarafından kullanıldılar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Oyuncu / Neşeli
Önemli bilgiler
Küçük evler için uygundur
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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