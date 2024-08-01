İtalyan Volpino'lar, zamanla evlerine ve ailelerine çok bağlanan kendine özgü bir mizacı olan canlı, neşeli ve oyuncu köpeklerdir.

İtalya'da çok eski zamanlardan beri üretilmekte olup, gerek saraylarda gerek sıradan evlerde özellikle koruyucu içgüdüleri ve çok dikkatli olmaları nedeniyle sevilirler. Bunların belki de en ünlü yanı, Michelangelo tarafından tercih edilen ırk olmasıdır. 18. Yüzyılda, İtalya'nın Toscany ve Lazio kentlerinde, özellikle yabancılar yaklaşır yaklaşmaz havladıkları için arabacılar tarafından kullanıldılar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler