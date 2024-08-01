CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Welsh Corgi Cardigan

These energetic and sturdy little dogs were bred as cattle dogs, driving the herd by day and guarding them by night.
Welsh Corgi Cardigan adult black and white

About the Welsh Corgi Cardigan

Welsh Corgi Cardigans are lively, active and intelligent little dogs with a steady temperament. Their easy-going nature makes them an ideal companion or family dog.

However, their working dog origins mean they require more exercise and stimulation than you’d expect from a dog of this size, and fare better when they have regular access to outdoor spaces.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Neşeli / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Dayanıklı / Zeki / Sadık / Sosyal

Önemli bilgiler

Eğitimden hoşlanır
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Harika bir arkadaştır

Bu sayfayı beğenin & paylaşın