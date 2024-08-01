Welsh Corgi Cardigan
These energetic and sturdy little dogs were bred as cattle dogs, driving the herd by day and guarding them by night.
About the Welsh Corgi Cardigan
Welsh Corgi Cardigans are lively, active and intelligent little dogs with a steady temperament. Their easy-going nature makes them an ideal companion or family dog.
However, their working dog origins mean they require more exercise and stimulation than you’d expect from a dog of this size, and fare better when they have regular access to outdoor spaces.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Neşeli / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Dayanıklı / Zeki / Sadık / Sosyal
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Neşeli / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Dayanıklı / Zeki / Sadık / Sosyal
Önemli bilgiler
Eğitimden hoşlanır
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Harika bir arkadaştır
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Harika bir arkadaştır
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